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В іранському дроні Mohajer-6 знайшли український компонент, - ГУР

Фото: іранський дрон Mohajer-6 виявився з іноземними комплектуючими (кадр відео)
Автор: Тетяна Зарембо

Українським зенітникам вдалося посадити іранський дрон Mohajer-6 на хвилі Чорного моря, а фахівцям Головного управління розвідки Міністерства оборони - дослідити всі його технічні нутрощі. Комплектуючі цього безпілотника мають іноземне походження, у тому числі й українське.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військове телебачення України.

Співробітники військової розвідки виявили деталі, які промарковані державною мовою Ірану - фарсі, що без сумніву засвідчило іранське походження безпілотника. Проте цікавим виявилося й те, яким чином країна, що перебуває вже десятки років під санкціями, змогла налагодити виробництво таких літальних апаратів.

"Ми порівняли цей безпілотник з іншими безпілотниками цієї компанії і з'ясували, що дрон містить на 3/4 комплектуючі зі США, є також комплектуючі з Японії, Китаю, Швеції, Австрії і навіть один компонент українського виробництва. Тепер спеціалісти ГУР розбиратимуться, як вони туди потрапили", - прокоментував дослідження дрона представник ГУР.

Докази причетності інших країн до постачання зброї та її комплектуючих Ірану і відповідно країні-агресору Росії буде передано до міжнародних організацій з метою накладення на них економічних санкцій.

Раніше повідомлялось, що іранські розвідувально-ударні безпілотники Mohajer-6, які РФ використовує у війні проти України, роблять з компонентів побутового призначення. Тому ці дрони є значно гіршими за аналоги своїх конкурентів.

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Іран