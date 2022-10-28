В іранському дроні Mohajer-6 знайшли український компонент, - ГУР

Співробітники військової розвідки виявили деталі, які промарковані державною мовою Ірану - фарсі, що без сумніву засвідчило іранське походження безпілотника. Проте цікавим виявилося й те, яким чином країна, що перебуває вже десятки років під санкціями, змогла налагодити виробництво таких літальних апаратів.

"Ми порівняли цей безпілотник з іншими безпілотниками цієї компанії і з'ясували, що дрон містить на 3/4 комплектуючі зі США, є також комплектуючі з Японії, Китаю, Швеції, Австрії і навіть один компонент українського виробництва. Тепер спеціалісти ГУР розбиратимуться, як вони туди потрапили", - прокоментував дослідження дрона представник ГУР.

Докази причетності інших країн до постачання зброї та її комплектуючих Ірану і відповідно країні-агресору Росії буде передано до міжнародних організацій з метою накладення на них економічних санкцій.