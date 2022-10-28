Іранський дрон "Mohajer-6" значно програє своїм конкурентам за характеристиками, - розвідка

Іранські розвідувально-ударні безпілотники "Mohajer-6" які РФ використовує у війні проти України, роблять з компонентів побутового призначення. Тому дрони є значно гіршими за аналоги своїх конкурентів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.

Розвідники "вполювали" іранський дрон понад місяць тому над Чорним морем поблизу Одеси. Безпілотник не впав, а аварійно сів на хвилі. Фахівці ГУР виявили деталі марковані офіційною мовою Ірану - фарсі, що свідчить про причетність Ірану до постачання зброї РФ.

Журналісти військового телебачення України опублікували матеріал про дослідження фахівцями розвідки іранського БПЛА "Mohajer-6".

Зазначається, що усі докази причетності представників іноземних країн до постачання зброї та її комплектуючих РФ передадуть міжнароднии організаціям, для накладення на них економічних санкцій.