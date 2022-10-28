В иранском дроне Mohajer-6 нашли украинский компонент, - ГУР

Сотрудники военной разведки обнаружили детали, промаркированные на государственном языке Ирана - фарси, что несомненно засвидетельствовало иранское происхождение беспилотника. Однако интересным оказалось и то, каким образом находящаяся уже десятки лет под санкциями страна смогла наладить производство таких летательных аппаратов.

"Мы сравнили этот беспилотник с другими беспилотниками этой компании и выяснили, что дрон содержит на 3/4 комплектующие из США, есть также комплектующие из Японии, Китая, Швеции, Австрии и даже один компонент украинского производства. Теперь специалисты ГУР будут разбираться, как они туда попали", - прокомментировал исследование дрона представитель ГУР.

Доказательства причастности других стран к поставке оружия и его комплектующих Ирану и соответственно стране-агрессору России будут переданы международным организациям с целью наложения на них экономических санкций.