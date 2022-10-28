RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В иранском дроне Mohajer-6 нашли украинский компонент, - ГУР

Фото: иранский дрон Mohajer-6 оказался с комплектующими иностранного происхождения (кадр видео)
Автор: Татьяна Зарембо

Украинским зенитчикам удалось посадить иранский дрон Mohajer-6 на волны Черного моря, а специалистам Главного управления разведки Министерства обороны – исследовать все его технические внутренности. Комплектующие этого беспилотника имеют иностранное происхождение, в том числе украинское.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военное телевидение Украины.

Сотрудники военной разведки обнаружили детали, промаркированные на государственном языке Ирана - фарси, что несомненно засвидетельствовало иранское происхождение беспилотника. Однако интересным оказалось и то, каким образом находящаяся уже десятки лет под санкциями страна смогла наладить производство таких летательных аппаратов.

"Мы сравнили этот беспилотник с другими беспилотниками этой компании и выяснили, что дрон содержит на 3/4 комплектующие из США, есть также комплектующие из Японии, Китая, Швеции, Австрии и даже один компонент украинского производства. Теперь специалисты ГУР будут разбираться, как они туда попали", - прокомментировал исследование дрона представитель ГУР.

Доказательства причастности других стран к поставке оружия и его комплектующих Ирану и соответственно стране-агрессору России будут переданы международным организациям с целью наложения на них экономических санкций.

Ранее сообщалось, что иранские разведывательно-ударные беспилотники Mohajer-6, используемые РФ в войне против Украины, делают из компонентов бытового назначения. Поэтому эти дроны значительно хуже аналогов своих конкурентов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Иран