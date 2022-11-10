В іранському дроні Mohajer-6 виявили італійські компоненти, - ЗМІ
Іранський безпілотник Mohajer-6 використовується Росією у війні проти України. Як з'ясувалось, його двигун Rotax 912 було продано Ірану компанією з Італії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на La Repubblica.
Експерти визначили, що іранські безпілотники Mohajer-6 не мають жодної російської деталі. Щодо двигуна Rotax 912, то він широко поширений на ринку надлегких літаків. Фабрика-виробник належить канадській групі Brp, яка заперечує, що коли-небудь дозволяла його експорт до Росії чи Ірану.
Італійська компанія Luciano Sorlini Spa вже давно має ліцензію на продаж двигунів Rotax в Іран та повідомила, що з 2019 року двигуни не продавала до цієї країни.
"Ми продавали їх в Ірані з 2015 до початку 2019 року, а потім, коли санкції щодо цієї країни набули чинності, ми перервали відносини. Настільки, що з нашого сайту ми видалили посилання на ліцензію на продаж в Іран", - заявили в компанії.
Формально двигуни Rotax 912 не мають військового призначення: їх дуже цінують любителі спортивних польотів. Надшвидкісні моторні човни, які колись придбав в Італії Корпус вартових Ісламської революції та переробив на десантні катери, щоб домінувати в Перській затоці. Такі двигуни могли поставлятись до Ірану по двом маршрутам. Перший стосується терміну "товари подвійного призначення" (вироби можуть використовуватись у цивільному житті), а інший непрямого імпорту.
"Багато частин, які дозволяють дронам Mohajer спустошувати українські міста, здається, пішли цим шляхом", - зазначило видання.
Нагадаємо, що українським зенітникам вдалося посадити іранський дрон Mohajer-6 на хвилі Чорного моря, а фахівцям Головного управління розвідки Міністерства оборони - дослідити всі його технічні нутрощі. Комплектуючі цього безпілотника мають іноземне походження, у тому числі й українське.
Раніше повідомлялось, що іранські розвідувально-ударні безпілотники Mohajer-6, які РФ використовує у війні проти України, роблять з компонентів побутового призначення. Тому ці дрони є значно гіршими за аналоги своїх конкурентів.
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