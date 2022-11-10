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В иранском дроне Mohajer-6 обнаружили итальянские компоненты, - СМИ

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Четверг 10 ноября 2022 22:59
В иранском дроне Mohajer-6 обнаружили итальянские компоненты, - СМИ Фото: Mohajer-6 (кадр видео)
Автор: Дмитрий Браславский

Иранский беспилотник Mohajer-6 используется Россией в войне против Украины. Как выяснилось, его двигатель Rotax 912 был продан Ирану компанией из Италии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на La Repubblica.

Эксперты определили, что у иранских беспилотников Mohajer-6 нет ни одной российской детали. Что касается двигателя Rotax 912, то он широко распространен на рынке сверхлегких самолетов. Фабрика-производитель принадлежит канадской группе Brp, отрицающей, что когда-либо разрешала его экспорт в Россию или Иран.

Итальянская компания Luciano Sorlini Spa уже давно имеет лицензию на продажу двигателей Rotax в Иран и сообщила, что с 2019 двигатели не продавала в эту страну.

"Мы продавали их в Иране с 2015 по начало 2019 года, а затем, когда санкции в отношении этой страны вступили в силу, мы прервали отношения. Настолько, что с нашего сайта мы удалили ссылку на лицензию на продажу в Иран", - заявили в компании.

Формально у двигателей Rotax 912 нет военного назначения: их очень ценят любители спортивных полетов. Сверхскоростные моторные лодки, которые когда-то приобрел в Италии Корпус стражей Исламской революции и переработал на десантные катера, чтобы доминировать в Персидском заливе. Такие двигатели могли поставляться в Иран по двум маршрутам. Первый касается термина "товары двойного назначения" (изделия могут использоваться в гражданской жизни), а другой - косвенного импорта.

"Многие части, которые позволяют дронам Mohajer опустошать украинские города, кажется, пошли по этому пути", - отметило издание.

Напомним, что украинским зенитчикам удалось посадить иранский дрон Mohajer-6 на волне Черного моря, а специалистам Главного управления разведки Министерства обороны - исследовать все его технические внутренности. Комплектующие этого беспилотника имеют иностранное происхождение, в том числе украинское.

Ранее сообщалось, что иранские разведывательно-ударные беспилотники Mohajer-6, используемые РФ в войне против Украины, делают из компонентов бытового назначения. Поэтому эти дроны значительно хуже аналогов своих конкурентов.

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