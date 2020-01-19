В іранському готелі, де зупинявся екіпаж МАУ, розмістили пам'ятне фото

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Персонал готелю, з якої українці вирушили в останній рейс, розмістили в холі фото загиблого екіпажу

Персонал іранського готелю, з якого екіпаж літака "Міжнародних авіаліній України" (МАУ) відправився в свій останній рейс, в знак поваги і пам'яті розмістив в холі пам'ятне фото. Про це повідомив командир екіпажу літака Іл-76МД, яким в Україні доставили тіла загиблих, полковник Дмитро Мимрик, передає Бригада транспортної авіації в Facebook.

"Вони (громадяни Ірану, - ред.) Повністю визнають провину свого керівництва, своєї країни в цій трагедії. В знак поваги і пам'яті персонал готелю, з якої наші хлопці вирушили в свій останній рейс, розмістили в холі фото загиблого екіпажу з підписом" Наше серце з вами ", - зазначив він.

Також Мимрик розповів, що від іранців українські льотчики постійно чули слова співчуття і вибачення за збитий літак.

Нагадаємо, тіла загиблих в результаті атаки на літак МАУ в Ірані українців доставили в Україну. Так, літак з тілами українців, загиблих в результаті авіакатастрофи літака МАУ в Ірані, прибув до міжнародного аеропорту "Бориспіль".

На церемонію прощання із загиблими прибули президент України Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Олексій Гончарук, міністр закордонних справ Вадим Пристайко, спікер парламенту Дмитро Разумков, глава СБУ Іван Баканов та інші представники влади.