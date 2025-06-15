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Іранський удар по Ізраїлю: кількість загиблих і постраждалих зросла

Фото: внаслідок атаки Ірану в Ізраїлі постраждали багато людей (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

В результаті нічного іранського обстрілу території Ізраїлю загинули семеро людей, сотні отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel та CNN.

Речник організації "Маген Давид Адом" (МДА) повідомив, що кількість постраждалих в результаті нічних ракетних обстрілів з Ірану становить близько 200 осіб. Найбільше постраждали три міста на півночі та в центрі, а також столиця Тель-Авів.

Водночас, CNN повідомляє про про понад 100 поранених у центральних регіонах Ізраїля.

Бат-Ям

Внаслідок удару іранської ракети по будівлі сьогодні вранці, загинули три людини: 80-річна жінка, 69-річна жінка та 10-річний хлопчик.

Пізніше рятувальники витягнули з-під завалів тіло 8-річної дівчинки, що збільшило кількість загиблих до чотирьох.

Після удару по будівлі у Бат-Ямі, близько 35 осіб все ще вважаються зниклими безвісти.

За даними рятувальників, внаслідок атаки Ірану в Бат-Ямі та Реховоті постраждали понад 130 осіб, серед яких є важкопоранені.

Рятувальники поспішають витягти зниклих безвісти, побоюючись, що будівля може обвалитися.

Тамра

У місті Тамра на півночі Ізраїлю знайдено чотири жертви ракетного удару.

Загиблими виявилися Манар Хатіб та її дві дочки, 20-річна Хала і 13-річна Шада, а також інша родичка, яку також звати Манар.

Реховот

У місті Реховот іранська ракета пошкодила будівлю, що належить Науковому інституту Вейцмана.

Під завалами на місці ракетного удару в Реховоті знайдено живого чоловіка. Рятувальники працюють над його визволенням.

Постраждалий живий і перебуває у задовільному стані.

Нічний обстріли Ізраїлю

В ніч на 15 червня, Іран обстріляв дронами і балістичними ракетами центральні та північні райони Ізраїлю. Найбільших руйнувань внаслідок атаки зазнали міста Бат-Ям, Тамра і Реховот.

Ввечері у суботу, 14 червня, Іран обстріляв балістичними ракетами Ізраїль. Постраждали райони міста Хайфа.

Іранські військові атакували Ізраїль трьома новітніми ракетами.

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