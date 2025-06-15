Іран атакував Ізраїль ракетами Emad, Qadr і Kheibar Shekan: що про них відомо

Іран атакував ізраїльські міста Хайфа і Тель-Авів своїми новітніми балістичними ракетами Emad, Qadr і Kheibar Shekan.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Iranwire.

Зазначається, що в суботу Іран розпочав нову хвилю комбінованих ракетних і безпілотних атак, вразивши, серед інших цілей, нафтопереробний завод в ізраїльському місті Хайфа.

Ударів були завдано ракетами Emad, Qadr і Kheibar Shekan, які вважаються одними з найсучасніших розробок Ірану.

Emad

Рідкопаливна балістична ракета середньої дальності, похідна від Shahab-3. Може нести 750 кг корисного навантаження на дальності 1700 км з точністю до 10 метрів.

Ракета має передову систему наведення та управління в носовому конусі.

Змінена конструкція уможливлює детонацію боєголовки високо над ціллю, що робить її більш придатною для повітряного вибуху хімічної, біологічної або детонації ядерної зброї, а також для ядерної електромагнітної імпульсної атаки.

Передана Збройним силам Ірану в 2016 році.

Джерело: en.wikipedia.org

Qadr-110 (Ghadr-101)

Балістична ракета середньої дальності з дальністю польоту від 1800 км до 2000 км.

Вважається, що ракета має перший ступінь на рідкому паливі та другий ступінь на твердому паливі, що забезпечує їй дальність польоту 1500 км.

Існує припущення, що ракети Ghadr-101 і Ghadr-110 можуть надати Ірану можливості щодо протисупутникових (ASAT) та балістичних ракет середньої дальності (IRBM).

Ракета випускається у трьох варіантах: "Qadr S" з дальністю 1350 км, "Qadr H" з дальністю 1650 км та "Qadr F" з дальністю 1950 км. Ракети серії Qadr-110 несуть бойову частину масою від 650 до 1000 кг.

Ракета повністю виробляється в Ірані на надсекретному підприємстві Hemmat Missile Industries Complex.

6 листопада 2023 року ракета Ghadr-110 була запущена з Ємену хуситами вбік Ізраїлю, однак була перехоплена системою Arrow-3 ще за межами атмосфери Землі. Цей випадок вважається першим бойовим зіткненням у космічному просторі в історії людства.

Джерело: en.wikipedia.org

Kheibar Shekan

Іранська балістична ракета середньої дальності на твердому паливі, яку експлуатують Космічні сили Корпусу вартових ісламської революції (КВІР).

Ракета працює на твердому паливі, а її боєголовка маневрена на кінцевій фазі польоту з метою уникнення протиповітряної оборони. Вона здатна вражати цілі на відстані та радіусі 1450 кілометрів.

Kheibar Shekan використовує тверде паливо і важить менше, ніж аналогічні ракети, що дозволяє їй добре маневрувати.

Її також називають балістичною ракетою великої дальності та ракетою з точним наведенням, що дозволяє їй пройти через протиракетний щит.

Ракета має високу точність і здатність вражати цілі. Її боєголовка витримує дуже високі температури.