Иранский удар по Израилю: количество погибших и пострадавших возросло

В результате ночного иранского обстрела территории Израиля, погибли семь человек, получили ранения сотни людей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel и CNN.
Представитель организации "Маген Давид Адом" (МДА) сообщил, что количество пострадавших в результате ночных ракетных обстрелов из Ирана составляет около 200 человек. Больше всего пострадали три города на севере и в центре, а также столица Тель-Авив.
В то же время, CNN сообщает о более чем 100 раненых в центральных регионах Израиля.
В результате удара иранской ракеты по зданию сегодня утром, погибли три человека: 80-летняя женщина, 69-летняя женщина и 10-летний мальчик.
Позже спасатели извлекли из-под завалов тело 8-летней девочки, что увеличило количество погибших до четырех.
После удара по зданию в Бат-Яме, около 35 человек все еще считаются пропавшими без вести.
По данным спасателей, в результате атаки Ирана в Бат-Яме и Реховоте пострадали более 130 человек, среди которых есть тяжелораненые.
Спасатели спешат извлечь пропавших без вести, опасаясь, что здание может обрушиться.
В городе Тамра на севере Израиля найдены четыре жертвы ракетного удара.
Погибшими оказались Манар Хатиб и ее две дочери, 20-летняя Хала и 13-летняя Шада, а также другая родственница, которую также зовут Манар.
В городе Реховот иранская ракета повредила здание, принадлежащее Научному институту Вейцмана.
Под завалами на месте ракетного удара в Реховоте найден живой мужчина. Спасатели работают над его освобождением.
Пострадавший жив и находится в удовлетворительном состоянии.
В ночь на 15 июня, Иран обстрелял дронами и баллистическими ракетами центральные и северные районы Израиля. Наибольшие разрушения в результате атаки понесли города Бат-Ям, Тамра и Реховот.
Вечером в субботу, 14 июня, Иран обстрелял баллистическими ракетами Израиль. Пострадали районы города Хайфа.
Иранские военные атаковали Израиль тремя новейшими ракетами.
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