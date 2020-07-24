Иранский пассажирский лайнер перехватили американские истребители

Американские истребители приблизились к пассажирскому лайнеру иранской авиакомпании Mahan Airlines, выполнявшему рейс из Тегерана в Бейрут. После воздушных маневров в небе над Сирией самолет осуществил вынужденную посадку в аэропорту Тегерана.

Об этом сообщил портал Tasnim.

Из-за воздушных маневров пострадали несколько пассажиров на борту. Как сообщил командир экипажа иранского лайнера, истребители F-15 были американскими.

Однако позже государственная телерадиокомпания Исламской Республики Иран сообщила, что перехватчики, вероятно, израильского происхождения. Однако это уже успела опровергнуть государственная радиостанция Израиля.

Пресс-секретарь МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что в случае, если с иранским самолетом что-то произойдет, американские ВВС полностью понесут ответственность за это.

Позже Центральное командование Вооруженных сил США сообщило в Twitter, что американские истребители F-15 сопровождали иранский пассажирский самолет на безопасной дистанции.

"Проведен стандартный визуальный осмотр пассажирского авиалайнера Mahan Air на безопасном расстоянии примерно 1000 метров", - заявляет командование.

Ранее Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA) опубликовало предупреждение об опасности полетов в воздушном пространстве Ирана.

Добавим, что американские истребители F-22 27 июня перехватили четыре российских самолета в зоне оборонного определение у Аляски.

Кроме того, 24 июня американские истребители F-22 перехватили два российских противолодочных самолета Ил-38, которые приблизились к Аляске.