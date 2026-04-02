Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Іранський лідер написав листа американцям: про що просив

04:20 02.04.2026 Чт
2 хв
Пезешкіан зазначив, що поточні взаємини між Іраном і США сприймаються неправильно
aimg Анастасія Никончук
Фото: Президент Ірану Масуд Пезешкіан (GettyImages)

Президент Ірану Масуд Пезешкіан у листі до громадян США заявив, що Іран не відчуває ворожнечі до простих американців і закликав переглянути усталені уявлення про його країну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію інформаційного агенства Reuters і CNN.

Звернення до американської громадськості

Масуд Пезешкіан опублікував лист, адресований американській публіці, в якому наголосив, що образ Ірану як загрози "не відповідає ані історичній реальності, ані сучасним спостережуваним фактам".

За його словами, іранська сторона не обирала шлях агресії, експансії, колоніалізму або домінування і ніколи не ініціювала воєн у сучасній історії країни.

Заклик до зміни політики США

Президент Ірану закликав США переглянути підхід до Тегерана і перестати діяти як "посередник Ізраїлю", ставлячи під сумнів заяви про пріоритет інтересів Америки в регіоні.

Пезешкіан заявив, що нинішні відносини між країнами "неправильно розуміються", і закликав американців поглянути за межі політичної риторики.

Попередження про наслідки агресії

У листі також міститься попередження про наслідки нападів на іранський народ, які "виходять далеко за межі кордонів країни". Цей момент сприймається як завуальована погроза в разі ескалації конфлікту.

Суть послання

Масуд Пезешкіан акцентував увагу на необхідності діалогу і взаєморозуміння, зазначаючи, що поширене сприйняття Ірану як загрози спотворює фактичний стан справ і може призвести до непередбачуваних наслідків на міжнародній арені.

Нагадуємо, що Іран спростував повідомлення про те, що президент Масуд Пезешкіан нібито звертався до Дональда Трампа з проханням про припинення вогню.

Зазначимо, що президент США Дональд Трамп заявив, що може призупинити постачання зброї Україні, якщо європейські союзники не підтримають коаліцію із забезпечення проходу через Ормузьку протоку.

