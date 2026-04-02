Звернення до американської громадськості

Масуд Пезешкіан опублікував лист, адресований американській публіці, в якому наголосив, що образ Ірану як загрози "не відповідає ані історичній реальності, ані сучасним спостережуваним фактам".

За його словами, іранська сторона не обирала шлях агресії, експансії, колоніалізму або домінування і ніколи не ініціювала воєн у сучасній історії країни.

Заклик до зміни політики США

Президент Ірану закликав США переглянути підхід до Тегерана і перестати діяти як "посередник Ізраїлю", ставлячи під сумнів заяви про пріоритет інтересів Америки в регіоні.

Пезешкіан заявив, що нинішні відносини між країнами "неправильно розуміються", і закликав американців поглянути за межі політичної риторики.

Попередження про наслідки агресії

У листі також міститься попередження про наслідки нападів на іранський народ, які "виходять далеко за межі кордонів країни". Цей момент сприймається як завуальована погроза в разі ескалації конфлікту.

Суть послання

Масуд Пезешкіан акцентував увагу на необхідності діалогу і взаєморозуміння, зазначаючи, що поширене сприйняття Ірану як загрози спотворює фактичний стан справ і може призвести до непередбачуваних наслідків на міжнародній арені.