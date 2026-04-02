Иранский лидер написал письмо американцам: о чем просил

Президент Ирана Масуд Пезешкиан в письме к гражданам США заявил, что Иран не испытывает вражды к простым американцам и призвал пересмотреть устоявшиеся представления о его стране.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию информационного агенства Reuters и CNN.
Масуд Пезешкиан опубликовал письмо, адресованное американской публике, в котором подчеркнул, что образ Ирана как угрозы "не соответствует ни исторической реальности, ни современным наблюдаемым фактам".
По его словам, иранская сторона не выбирала путь агрессии, экспансии, колониализма или доминирования и никогда не инициировала войн в современной истории страны.
Президент Ирана призвал США пересмотреть подход к Тегерану и перестать действовать как "посредник Израиля", ставя под сомнение заявления о приоритете интересов Америки в регионе.
Пезешкиан заявил, что нынешние отношения между странами "неправильно понимаются", и призвал американцев взглянуть за пределы политической риторики.
В письме также содержится предупреждение о последствиях нападений на иранский народ, которые "выходят далеко за пределы границ страны". Этот момент воспринимается как завуалированная угроза в случае эскалации конфликта.
Масуд Пезешкиан акцентировал внимание на необходимости диалога и взаимопонимания, отмечая, что распространённое восприятие Ирана как угрозы искажает фактическое положение дел и может привести к непредсказуемым последствиям на международной арене.
