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Иранский генерал заявил, что Тегеран не стремится к войне с США

Новости » Политика    19.05.2019 - 11:16
Иранский генерал заявил, что Тегеран не стремится к войне с США
Фото: Хосейн Салами (Getty Images)

Салами добавил, что Иран не боится возможных боевых действий

Командующий иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР) бригадный генерал Хосейн Салами заявил, что не стремится к войне между Ираном и Соединенными Штатами Америки (США). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам Салами, Тегеран не стремится к войне с Вашингтоном, но не боится возможных боевых действий. Генерал добавил, что США боятся войны с Ираном.

"Иран не стремится к войне, но и не боится ее. Разница между нами (иранцами, - ред.) и ими (американцами, - ред.) заключается в том, что у них нет желания воевать, они боятся войны", - отметил он.

Напомним, ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил своим высшим советникам, что не хочет привлекать Соединенные Штаты в войну с Ираном. Соответствующее заявление в четверг сделали три представителя США.

Ранее сообщалось, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что войны Ирана с Соединенными Штатами не будет, поскольку ее не стремятся обе стороны конфликта. Об этом он заявил 14 мая во время встречи с представителями власти.

Добавим, США предупредили авиакомпании о рисках во время полетов над Персидским заливом. В американском ведомстве заявили, что коммерческие самолеты, которые совершают полеты над Персидским и Оманским заливами, должны учесть усиление военной активности и политической напряженности в регионе.

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