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В США предупредили авиакомпании о рисках во время полетов над Персидским заливом

Новости » Происшествия    18.05.2019 - 11:27
В США предупредили авиакомпании о рисках во время полетов над Персидским заливом
Иллюстративное фото (из открытых источников)

В США предупреждают, что самолеты могут быть "неправильно идентифицированы"

Федеральное управление гражданской авиации Соединенных Штатов предупредило авиаперевозчиков о рисках во время полета над Персидским и Оманским заливами на фоне обострения в отношениях США и Ирана. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

В американском ведомстве заявили, что коммерческие самолеты, которые совершают полеты над Персидским и Оманским заливами, должны учесть усиление "военной активности и политической напряженности" в регионе.

Как отмечается, из-за обострения возрастает риск для гражданских авиаперевозчиков из-за "возможного просчета или неверной идентификации". Самолеты также могут сталкиваться с препятствиями в работе навигации и систем связи без соответствующего предупреждения.

В данный момент авиакомпании, которые осуществляют полеты в данном регионе, не комментируют уведомления Федерального управления гражданской авиации США.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет привлекать Соединенные Штаты в войну с Ираном. Трамп связался со своей командой национальной безопасности и другими помощниками, которые хотят, чтобы напряженность в Тегеране не переросла в вооруженный конфликт.

Ранее сообщалось, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что войны Ирана с Соединенными Штатами не будет, поскольку ее не хотят обе стороны конфликта. Об этом он заявил 14 мая во время встречи с представителями власти.

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