Иранский генерал пригрозил США "ударом в голову"

Командующий Корпуса стражей исламской революции бригадный генерал Хосейн Салами пригрозил Соединенным Штатам "ударом в голову" в ответ на любые силовые действия против Ирана. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Al Arabiya.

По словам командующего, если Вашингтон пойдет на силовые меры против Тегерана, то иранские войска будут вынуждены нанести "удар в голову".

"Если Америка сделает шаг против нас, то мы нанесем удар в голову", - заявил Салами.

Однако он отметил, что Соединенные Штаты не будут рисковать и не применят свои авианосцы против Ирана.

Напомним, ранее министр энергетики Израиля Юваль Штайниц заявил, что не исключает военную агрессию Ирана или проиранским боевикам из-за обострения конфликта между Вашингтоном и Тегераном. По словам Штайница, ситуация в Персидском заливе продолжает накаляться".

Кроме того, 9 мая президент США Дональд Трамп в своем выступлении не стал исключать военного противостояния с Ираном, однако отметил, что остается открытым к переговорам с иранскими властями. В ответ Тегеран отказался вести переговоры с Вашингтоном.

Ранее глава Министерства иностранных дел Британии Джереми Хант предупредил Иран о "последствиях" в связи с отказом выполнять обязательства в рамках ядерной сделки.