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Иранские военные захватили судно в Персидском заливе

Фото: иранские военные захватили судно в Персидском заливе (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Иранские военные захватили иностранное судно в Персидском заливе по подозрению в контрабанде 757 тысяч литров дизельного топлива из страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Семь членов экипажа неназванного судна, которые являются иностранными гражданами, были переданы правоохранительным органам Ирана. Власти страны обвинили экипаж судна в контрабанде топлива.

Иран, который имеет одни из самых низких цен на топливо в мире из-за крупных субсидий и падения курса своей национальной валюты, в последние годы силовыми методами борется с контрабандой топлива по суше в соседние страны и по морю в арабские страны Персидского залива.

Ранее стало известно, что США вводят санкции против Министерства разведки и безопасности Ирана из-за преступной кибердеятельности. Также в санкционный список попал глава ведомства Исмаил Хатиб.

Также мы писали, что в Иране впервые двух ЛГБТ-активисток приговорили к смертной казни. Их обвинили в "распространении разврата на Земле".

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ИранПерсидский залив