В Иране впервые двух ЛГБТ-активисток приговорили к смертной казни

Иранский суд в провинции Западный Азербайджан два дня назад приговорил к смертной казни двух ЛГБТ-активисток. Их обвинили в "распространении разврата на Земле".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Hengaw Human Rights Organization .

Приговор был оглашен 31-летней Захре Седигхи Хамедани и 24-летней Эльхам Чубдар в последние несколько дней в женском отделении центральной тюрьмы города Урмия. Организация призвала международное сообщество добиться отмены приговора.

Правозащитники заявили, что двух активисток обвинили в "пропаганде гомосексуализма", "пропаганде христианства" и "общении со СМИ, что выступают против Исламской Республики".

Захра Седигхи Хамедани была арестована 27 октября 2021 года во время своей поездки в Турцию. После двух месяцев в следственном изоляторе она была переведена в женскую тюрьму Урмии. Женщина была лишена права на доступ к адвокату во время задержания, а "кроме словесных оскорблений и образ ее личности и внешности сотрудники силовых структур угрожали ей казнью и лишением опеки над двумя ее детьми".

Организация Amnesty International 25 января 2022 года заявила, что дело о Хамедані связана с его публичной защитой прав представителей ЛГБТ в соцсетях и появлением на BBC в документальном фильме, который вышел в мае 2021 года, о нарушении прав людей из ЛГБТ-сообщества в Курдистане.