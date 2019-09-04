Иранские военные задержали 7 рыболовецких судов в Оманском заливе

Корпус стражей исламской революции заявил о задержании 7 рыболовецких судов в Оманском проливе, на борту которых находится 24 иностранцы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Fars.

Как сообщается, иранские военные задержали семь рыболовецких судов с 24 иностранцами на борту в Оманском проливе. Причиной задержки в Тегеране называют "несоблюдение разрешенной дистанции от побережья для рыбалки".

Отмечается, что инцидент произошел в районе иранского порта Джакс.

Напомним, ранее представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил о том, что Тегеран принял решение отпустить из-под стражи 7 членов экипажа задержанного ранее британского нефтяного танкера Stena Impero. Однако иранский представитель не уточнил, граждане какой именно страны были освобождены.

Также РБК-Украина писало, что 4 июля власти Гибралтара задержали танкер Grace 1 по просьбе, которую американская власть направила Британии. Власти Испании также рассматривали возможность задержания судна, которое подозревается в транспортировке нефти в Сирии в обход санкций ЕС.

Кроме того, 13 августа власти Ирана заявили, что Британия вскоре освободит нефтяной танкер Grace 1. По словам заместителя главы Иранской судоходной организации Джалиль Эслами, Британия планирует освободить Grace 1 после обмена документами.