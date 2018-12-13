Іранські хакери атакували чиновників США, відповідальних за санкції

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Серед атакованих осіб виявилися високопоставлені критики та прихильники ядерної угоди

Іранські хакери з групи Charming Kitten намагалися зламати електронну пошту чиновників США, які стежать за дотриманням санкцій проти Ірану. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Зокрема, агентство проаналізувало дані британської компанії Certfa, яка займається питаннями кібербезпеки.

Крім того, серед атакованих осіб виявилися високопоставлені критики та прихильники ядерної угоди, укладеної між Вашингтоном і Тегераном у 2015 році. Також іранські хакери намагалися атакувати арабських вчених-атомників, іранських громадських активістів та експертів з вашингтонської аналітики.

Співробітник Американського інституту підприємництва

Фредерік Каган висловив думку, що кібершпигунство з боку Ірану пов'язано з санкціями, які ввела адміністрація Дональда Трампа проти Тегерана.

Нагадаємо, 5 листопада вступили в силу санкції США проти Ірану. Адміністрація президента США Дональда Трампа відновила всі санкції проти Ірану, які були зняті в рамках угоди 2015 року. Санкції стосуються експорту нафти, судноплавства, банківської і всіх інших галузей, які стосуються економіки.

Адміністрація президента США Дональда Трампа закликала Європу ввести нові жорсткі санкції проти Ірану у зв'язку з його програмою балістичних ракет.