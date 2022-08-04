Іранські безпілотники вже надійшли російським військам, - Арестович
Російські військові в Україні вже застосовують іранські безпілотники. Їх надійшло кілька десятків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника голови Офісу президента Олексія Арестовича в ефірі "Фейгін LIVE".
"46 штук надійшло їх. За деякими даними, вже відзначили їх застосування, скажімо так", - зазначив він.
За його словами, іранські безпілотники є апаратами "сильно попереднього покоління".
"Якусь частину своїх завдань вони можуть вирішити, тому що в цій війні і дитячі квадрокоптери вирішують завдання, з саморобними захопленнями і киданням гранат", - додав він.
Нагадаємо, в липні повідомлялося, що Росія хотіла придбати 100 іранських безпілотників для використання у війні проти України.
При цьому в США не знайшли ознак купівлі іранських безпілотників для російських військ, а сам Іран заперечував такі плани.
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