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Іранські безпілотники вже надійшли російським військам, - Арестович

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Київ, Четвер 04 серпня 2022 22:59
Іранські безпілотники вже надійшли російським військам, - Арестович Фото: радник голови Офісу президента Олексій Арестович (president gov ua)
Автор: Артем Горовенко

Російські військові в Україні вже застосовують іранські безпілотники. Їх надійшло кілька десятків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника голови Офісу президента Олексія Арестовича в ефірі "Фейгін LIVE".

"46 штук надійшло їх. За деякими даними, вже відзначили їх застосування, скажімо так", - зазначив він.

За його словами, іранські безпілотники є апаратами "сильно попереднього покоління".

"Якусь частину своїх завдань вони можуть вирішити, тому що в цій війні і дитячі квадрокоптери вирішують завдання, з саморобними захопленнями і киданням гранат", - додав він.

Нагадаємо, в липні повідомлялося, що Росія хотіла придбати 100 іранських безпілотників для використання у війні проти України.

При цьому в США не знайшли ознак купівлі іранських безпілотників для російських військ, а сам Іран заперечував такі плани.

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