Іранські безпілотники вже надійшли російським військам, - Арестович

Російські військові в Україні вже застосовують іранські безпілотники. Їх надійшло кілька десятків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника голови Офісу президента Олексія Арестовича в ефірі "Фейгін LIVE" .

"46 штук надійшло їх. За деякими даними, вже відзначили їх застосування, скажімо так", - зазначив він.

За його словами, іранські безпілотники є апаратами "сильно попереднього покоління".

"Якусь частину своїх завдань вони можуть вирішити, тому що в цій війні і дитячі квадрокоптери вирішують завдання, з саморобними захопленнями і киданням гранат", - додав він.