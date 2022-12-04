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Іранські ЗМІ спростували чутки про ліквідацію "поліції моралі" у країні

Фото: іранські ЗМІ спростували чутки про ліквідацію поліції моралі в країні (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Іран не скасовував "поліцію моралі", діяльність якої призвела до загибелі жінки через "неправильне носіння хіджабу" та подальших протестів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Al Alam.

За інформацією іранського видання, офіційні представники влади не робили жодних заяв про ліквідацію "поліції моралі".

В Al Alam також зазначають, що такі чутки були пов'язані з неправильним трактуванням слів генерального прокурора Ірану Мохаммада Джафара Монтазері.

Нагадаємо, раніше в мережі з'явилася інформація про те, що в Ірані ліквідували "поліцію моралі" після більш ніж двох місяців масштабних протестів.

"Поліція моралі не має нічого спільного із судовою системою і була скасована", - наводили ЗМІ слова генпрокурора.

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Іран