Іранські ЗМІ написали про збиття F-35 Ізраїлю: ЦАХАЛ відреагував

У мережі з'явилася інформація про те, що Ірану нібито вдалося збити два винищувачі F-35 Ізраїлю. Такі чутки є фейковими.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tasnim та ізраїльського підполковника Авіхая Адраї в соцмережі X.
Іранське видання Tasnim з посиланням на власного військового кореспондента написало, що сили іранської ППО нібито знищили два винищувачі Ізраїлю.
При цьому жінку-пілот одного з цих винищувачів "було захоплено в полон".
Пізніше видання уточнило, що таку інформацію нібито підтвердила іранська армія. При цьому там заявили про знищення F-35.
"Фейкові іранські ЗМІ. Ця новина, поширювана іранськими ЗМІ, абсолютно безпідставна", - підкреслив Адраї.
Нагадаємо, Іран у п'ятницю, 13 червня, ввечері запустив по Ізраїлю понад сотню балістичних ракет.
Зокрема, прильоти були в Тель-Авіві. Через атаку частково зруйновано житлові будинки.
Так Тегеран відповів на ракетні удари Ізраїлю в ніч на 13 червня.
Детальніше про іранську атаку - в матеріалі РБК-Україна.
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