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Иранские СМИ написали о сбитии F-35 Израиля: ЦАХАЛ отреагировал

Иллюстративное фото: в Иране нафантазировали уничтожение израильских F-35 (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В сети появилась информация о том, что Ирану якобы удалось сбить два истребителя F-35 Израиля. Такие слухи являются фейковыми.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tasnim и израильского подполковника Авихая Адраи в соцсети X.

Что пишут иранцы

Иранское издание Tasnim со ссылкой на собственного военного корреспондента написало, что силы иранской ПВО якобы уничтожили два истребителя Израиля. 

При этом женщина-пилот одного из этих истребителей "была захвачена в плен". 

Позже издание уточнило, что такую информацию якобы подтвердила иранская армия. При этом там заявили об уничтожении F-35. 

Реакция ЦАХАЛ

"Фейковые иранские СМИ. Эта новость, распространяемая иранскими СМИ, совершенно беспочвенна", - подчеркнул Адраи. 

Атака Ирана на Израиль

Напомним, Иран в пятницу, 13 июня, вечером запустил по Израилю более сотни баллистических ракет.

В частности, прилеты были в Тель-Авиве. Из-за атаки частично разрушены жилые дома.

Так Тегеран ответил на ракетные удары Израиля в ночь на 13 июня.

Детальнее об иранской атаке - в материале РБК-Украина.

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ИзраильИранПВО