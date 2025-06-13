Иранские СМИ написали о сбитии F-35 Израиля: ЦАХАЛ отреагировал

Что пишут иранцы

Иранское издание Tasnim со ссылкой на собственного военного корреспондента написало, что силы иранской ПВО якобы уничтожили два истребителя Израиля.

При этом женщина-пилот одного из этих истребителей "была захвачена в плен".

Позже издание уточнило, что такую информацию якобы подтвердила иранская армия. При этом там заявили об уничтожении F-35.

Реакция ЦАХАЛ

"Фейковые иранские СМИ. Эта новость, распространяемая иранскими СМИ, совершенно беспочвенна", - подчеркнул Адраи.