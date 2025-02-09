Іранські військові закликають аятолу скасувати заборону на ядерну зброю, - The Telegraph

Анонімні джерела видання повідомили, що високопоставлені військові Ірану вирішили звернутися до верховного лідера Ірану Алі Хаменеї після того, як Дональд Трамп обрався на другий президентський термін.

"Ми ніколи не були такими вразливими, і це може бути наш останній шанс отримати ядерну зброю, поки не стало надто пізно", - сказало одне з джерел The Telegraph.

Водночас один з іранських чиновників анонімно сказав виданню, що Хаменеї заборонив як переговори зі США, так і створення ядерної зброї, що військові розцінювали як "єдиний спосіб виживання" режиму.

Джерело зазначило, що Іран уже певний час "перебуває всього за кілька натискань кнопок від створення ядерної зброї".