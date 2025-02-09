Иранские военные призывают аятоллу отменить запрет на ядерное оружие, - The Telegraph

Анонимные источники издания сообщили, что высокопоставленные военные Ирана решили обратиться к верховному лидеру Ирана Али Хаменеи после того, как Дональд Трамп избрался на второй президентский срок.

"Мы никогда не были такими уязвимыми, и это может быть наш последний шанс получить ядерное оружие, пока не стало слишком поздно", - сказал один из источников The Telegraph.

В то же время один из иранских чиновников анонимно сказал изданию, что Хаменеи запретил как переговоры с США, так и создание ядерного оружия, что военные расценивали как "единственный способ выживания" режима.

Источник отметил, что Иран уже некоторое время "находится всего в нескольких нажатиях кнопок от создания ядерного оружия".