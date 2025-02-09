Иранские военные призывают аятоллу отменить запрет на ядерное оружие, - The Telegraph

Высшие военные Ирана призывают отменить фетву, запрещающую создание ядерного оружия. Они заявили, что это может быть последний шанс для страны получить ядерный арсенал.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.
Анонимные источники издания сообщили, что высокопоставленные военные Ирана решили обратиться к верховному лидеру Ирана Али Хаменеи после того, как Дональд Трамп избрался на второй президентский срок.
"Мы никогда не были такими уязвимыми, и это может быть наш последний шанс получить ядерное оружие, пока не стало слишком поздно", - сказал один из источников The Telegraph.
В то же время один из иранских чиновников анонимно сказал изданию, что Хаменеи запретил как переговоры с США, так и создание ядерного оружия, что военные расценивали как "единственный способ выживания" режима.
Источник отметил, что Иран уже некоторое время "находится всего в нескольких нажатиях кнопок от создания ядерного оружия".
Заметим, что в 2005 году, во время Международной конференции по ядерному разоружению, верховный лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи, объявил фетву, запрещающую производство, накопление и использование ядерного оружия.
Фетва это религиозное решение, которое объявило ядерное оружие "абсолютно харамом" (запрет в исламе).
Эта фетва стала основой официальной политики Ирана в отношении ядерной программы, которая заявляет о намерении страны развивать ядерные технологии исключительно для мирных целей, таких как энергетика и медицина.
Однако, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Иран наращивает свою ядерную программу, и она приближается к точке невозврата. По его мнению, Тегеран является одним из крупнейших стратегических вызовов и вызовом для безопасности Европы и ее союзников.
Позже в США сообщили, что новые разведывательные данные о ядерной программе Ирана убедили их чиновников в том, что секретная команда иранских ученых изучает более быстрый подход к разработке атомного оружия.
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