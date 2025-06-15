Британия перебрасывает авиацию на Ближний Восток: Стармер объяснил причину
Великобритания перебрасывает авиацию на Ближний Восток на фоне обострения конфликта между Израилем и Ираном.
Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
"Мы перебрасываем силы в регион, в том числе истребители", - заявил глава правительства Стармер журналистам во время поездки на саммит "Группы семи" (G7) в Канаде.
По его словам, в состав подразделений, направляющихся на Ближний Восток, входят боевые самолеты, самолеты-заправщики, а также дополнительные ресурсы Королевских ВВС в рамках операции Shader на Ближнем Востоке.
По данным иранских государственных СМИ, Тегеран предупредил Великобританию, США и Францию: в случае их помощи в блокировании иранского ракетно-дронного ответа на атаки Израиля по ядерным объектам, иранские военные атакуют их военные базы и корабли.
В отличие от США, Великобритания не участвовала в перехвате иранских дронов прошлой ночью, хотя в прошлом году уже делала это. На вопрос, почему Лондон на этот раз не вмешался, Стармер ответил, что выступает за снижение напряжения в регионе.
"Моя четкая позиция заключается в том, что ситуацию необходимо деэскалировать, и именно на это направлены мои переговоры", - сказал Стармер.
Он также добавил, что в пятницу обсудил возможные дипломатические пути преодоления конфликта с президентом США Дональдом Трампом.
Напомним, с 13 июня Израиль и Иран обмениваются ракетными и дроновыми ударами после срыва длительных переговоров по иранской ядерной программе.
Армия обороны Израиля атакует иранские ядерные и военные объекты. Армия Ирана отвечает по городам и израильской инфраструктуре.
Военные удары между Израилем и Ираном
Вечером 14 июня Иран снова обстрелял баллистическими ракетами Израиль.
Обстрелы серьезно повредили пострадавший израильский город Хайфа.
Около 02:31 ночи 15 июня, Иран снова обстрелял баллистическими ракетами Израиль, в частности столицу Тель-Авив. В результате удара есть погибшие среди местного населения.
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