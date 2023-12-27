В Ірані збільшилося виробництво збагаченого урану: чому це небезпечно

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) з'ясувало, що Іран наростив темпи виробництва збагаченого урану.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.
Іран знову почав виробляти більше збагаченого урану, довівши обсяги до 9 кг на місяць.
У свою чергу Тегеран спростував інформацію про створення ядерної бомби.
Раніше ми повідомляли, що, за інформацією Reuters, Іран має достатньо запасів урану для створення трьох ядерних бомб. У вересні 2023 року запаси урану в Ірані збільшилися на 6,7 кг і становили 128,3 кг.
Також ми повідомляли, що США не дадуть Ірану зробити ядерну зброю, незважаючи на її здатність створити бомбу за кілька місяців.
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