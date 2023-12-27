В Иране увеличилось производство обогащенного урана: почему это опасно

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) выяснило, что Иран нарастил темпы производства обогащенного урана.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.
Иран снова начал производить больше обогащенного урана, доведя объемы до 9 кг в месяц.
В свою очередь, Тегеран опроверг информацию о создании ядерной бомбы.
Ранее мы сообщали, что, по информации Reuters, у Ирана достаточно запасов урана для создания трех ядерных бомб. В сентябре 2023 года запасы урана в Иране увеличились на 6,7 кг и составили 128,3 кг.
Также мы сообщали, что США не дадут Ирану сделать ядерное оружие, несмотря на его способность создать бомбу за несколько месяцев.
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