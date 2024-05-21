В Ірані затвердили дату виборів нового президента

Загибель президента Ірану

У неділю, 19 травня, в авіакатастрофі гелікоптера загинув президент Ірану Ібрагім Раїсі.

Інцидент стався на півночі країни. За даними ЗМІ, аварія сталася через несправність повітряного судна.

Про те, як загибель президента вплине на Іран та чи можлива "тріщина" у стосунках з Росією, - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.