В Иране утвердили дату выборов нового президента

В связи с гибелью президента Ирана Ибрагима Раиси, установлена дата досрочных выборов президента страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на IRNA.
Изучив сроки избирательного процесса, руководители ветвей власти определили 28 июня как время проведения выборов для определения нового президента.
Регистрация кандидатов будет проходить с 30 мая по 3 июня, а период предвыборной кампании - с 12 по 27 июня.
Статья 131 Конституции Исламской Республики Иран предусматривает формирование совета для управления исполнительными делами страны сроком на 50 дней и подготовку к президентским выборам.
В воскресенье, 19 мая, в авиакатастрофе вертолета погиб президент Ирана Ибрагим Раиси.
Инцидент произошел на севере страны. По данным СМИ, авария произошла из-за неисправности воздушного судна.
О том, как гибель президента повлияет на Иран и возможна ли "трещина" в отношениях с Россией, - читайте в материале РБК-Украина.
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