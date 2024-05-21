В Иране утвердили дату выборов нового президента

Изучив сроки избирательного процесса, руководители ветвей власти определили 28 июня как время проведения выборов для определения нового президента.

Регистрация кандидатов будет проходить с 30 мая по 3 июня, а период предвыборной кампании - с 12 по 27 июня.

Статья 131 Конституции Исламской Республики Иран предусматривает формирование совета для управления исполнительными делами страны сроком на 50 дней и подготовку к президентским выборам.