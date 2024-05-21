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В Иране утвердили дату выборов нового президента

Фото: досрочные президентские выборы в Иране пройдут в июне (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В связи с гибелью президента Ирана Ибрагима Раиси, установлена дата досрочных выборов президента страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на IRNA.

Изучив сроки избирательного процесса, руководители ветвей власти определили 28 июня как время проведения выборов для определения нового президента.

Регистрация кандидатов будет проходить с 30 мая по 3 июня, а период предвыборной кампании - с 12 по 27 июня.

Статья 131 Конституции Исламской Республики Иран предусматривает формирование совета для управления исполнительными делами страны сроком на 50 дней и подготовку к президентским выборам.

Гибель президента Ирана

В воскресенье, 19 мая, в авиакатастрофе вертолета погиб президент Ирана Ибрагим Раиси.

Инцидент произошел на севере страны. По данным СМИ, авария произошла из-за неисправности воздушного судна.

О том, как гибель президента повлияет на Иран и возможна ли "трещина" в отношениях с Россией, - читайте в материале РБК-Украина.

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Иран