ЗМІ назвали причину аварії вертольота з президентом Ірану

Причиною авіакатастрофи в Ірані, під час якої загинув президент Ібрагім Раїсі, стала технічна несправність вертольота.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на IRNA .

"Раїсі загинув у неділю (19 травня 2024 року) внаслідок аварії гелікоптера, що сталася через технічну несправність під час повернення з Ходи", - ідеться в заяві.

Також унаслідок інциденту також загинули міністр закордонних справ Хосейн Амірабдоллахян, керівник п'ятничної молитви міста Тебріз Мохаммад Алі Аль-Хашем, губернатор Східного Азербайджану Малек Рахматі, керівник групи охоронців президента Мехді Мусаві, а також пілоти та льотний екіпаж.

Видання додало, що Ібрагім Раїсі був восьмим президентом Ірану, обраним керувати країною на 13-х президентських виборах 2021 року.