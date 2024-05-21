В Ірані затвердили дату виборів нового президента

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на IRNA.

Стаття 131 Конституції Ісламської Республіки Іран передбачає формування ради для управління виконавчими справами країни терміном на 50 днів та підготовку до президентських виборів.

Реєстрація кандидатів відбуватиметься з 30 травня по 3 червня, а період передвиборчої кампанії - з 12 по 27 червня.

Вивчивши терміни виборчого процесу, очільники гілок влади визначили 28 червня як час проведення виборів для визначення нового президента.

Загибель президента Ірану

У неділю, 19 травня, в авіакатастрофі гелікоптера загинув президент Ірану Ібрагім Раїсі.

Інцидент стався на півночі країни. За даними ЗМІ, аварія сталася через несправність повітряного судна.

Про те, як загибель президента вплине на Іран та чи можлива "тріщина" у стосунках з Росією, - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.