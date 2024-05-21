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В Ірані затвердили дату виборів нового президента

Іран, Вівторок 21 травня 2024 04:05
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В Ірані затвердили дату виборів нового президента Фото: дострокові президентські вибори в Ірані відбудуться у червні (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

У зв'язку із загибеллю президента Ірану Ібрагіма Раїсі, встановлено дату дострокових виборів президента країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на IRNA.

Вивчивши терміни виборчого процесу, очільники гілок влади визначили 28 червня як час проведення виборів для визначення нового президента.

Реєстрація кандидатів відбуватиметься з 30 травня по 3 червня, а період передвиборчої кампанії - з 12 по 27 червня.

Стаття 131 Конституції Ісламської Республіки Іран передбачає формування ради для управління виконавчими справами країни терміном на 50 днів та підготовку до президентських виборів.

Загибель президента Ірану

У неділю, 19 травня, в авіакатастрофі гелікоптера загинув президент Ірану Ібрагім Раїсі.

Інцидент стався на півночі країни. За даними ЗМІ, аварія сталася через несправність повітряного судна.

Про те, як загибель президента вплине на Іран та чи можлива "тріщина" у стосунках з Росією, - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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