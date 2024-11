В Ірані затримали студентку, яка роздяглась на знак протесту: що відомо

Зміст

Що відомо про затримання студентки

Інцидент трапився в Ісламському університеті Азад у Тегерані. Одна зі студенток роздяглась до спіднього біля навчального закладу - на знак протесту проти суворого ісламського дрес-коду.

У соціальних мережах поширили відео, на якому можна побачити, як дівчина сидить на парапеті біля університету в одній білизні та з непокритим розпущеним волоссям.

До неї поговорити підходять двоє осіб - жінка та чоловік, який в той самий час розмовляє з кимось телефоном.

Після того, як вони відходять, дівчина демонстративно прогулюється тротуаром посеред вдягнених за всіма місцевими канонами жінок і чоловіків.

Iran’s authorities must immediately & unconditionally release the university student who was violently arrested on 2 Nov after she removed her clothes in protest against abusive enforcement of compulsory veiling by security officials at Tehran's Islamic Azad University. 1/2 pic.twitter.com/lI1JXYsgtm — Amnesty Iran (@AmnestyIran) November 2, 2024

Згодом вона виходить на проїжджу частину дороги та рухається на зустріч автівкам, однак далеко пройти їй не вдається.

Її оточує група чоловіків, насильно саджає в машину та відвозить у невідомому напрямку.

Update and Correction: This occured in the Oloom Tahghighat (Science and Research) university of #Tehran. The security forces of the #Iran's Islamic Regime who kidnapped her were members of the #IRGC Intelligence. This video shows the moment of her arrest: pic.twitter.com/9Fj2ry9YWd — Babak Taghvaee - The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) November 2, 2024

Згідно з інформацією місцевого студентського видання Amir Kabir Newsletter, студентка роздяглась після того, як бійці іранської проурядової напіввійськової організації "Басідж" (Basij), яка складається з добровольців і виконує функцію народної міліції, висунули їй претензії щодо "неправильного" носіння хіджабу та порвали її вбрання.

Тим часом державне інформаційне агентство Fars, посилаючись на очевидців, повідомило, нібито студентка зняла одяг після того, як двоє співробітників служби безпеки "спокійно поговорили" з нею та попередили про порушення дрес-коду.

Директор зі зв'язків з громадськістю університету Амір Маджоб розповів, що служба безпеки навчального закладу втрутилась у ситуацію "після непристойного вчинку однієї зі студенток" і доставила її до поліцейської дільниці.

Посадовець зауважив, нібито студентка перебувала "під сильним психічним тиском" і "мала психічний розлад". Він додав, що затримана є матір'ю двох дітей і розлучилася зі своїм чоловіком.

Насамкінець він висловив сподівання, що репутація її родини не постраждає від "чуток" у мережі.

Реакція суспільства та правозахисників

"Життя студентки, яка зняла одяг на знак протесту проти нападу через примусовий хіджаб з боку служби безпеки в університеті в Ірані, після викрадення опинилася в серйозній небезпеці", - написав журналіст Алі Джаванмарді на своїй сторінці у соцмережі Х.

Він уточнив, що інцидент стався в Університеті науки й досліджень Азад в Тегерані.

"У відповідь на цей зухвалий вчинок співробітники служби безпеки університету жорстоко побили молоду жінку, і, як повідомляється, в результаті вона отримала рану голови із сильною кровотечею. Потім її жорстоко затримали, посадили в машину та вивезли в невідоме місце. Її доля залишається невідомою", - розповів Джаванмарді й оприлюднив відео, на якому зафіксовано момент затримання.

The life of a student who took off her clothes, in protest against assault over forced hijab by security at a university in #Iran, is in grave danger after being abducted. #WomanLifeFreedom

The incident took place in the Azad University of Science and Research in Tehran today.… https://t.co/aGQYUn9tzI pic.twitter.com/tSX9edKKca — Ali Javanmardi (@Javanmardi75) November 2, 2024

На ситуацію, що склалась, відреагували також у міжнародному русі Amnesty International (Amnesty Iran), який бореться аз припинення порушень прав людини.

"Влада Ірану має негайно та беззастережно звільнити студентку університету, яка була жорстоко заарештована 2 листопада після того, як зняла свій одяг на знак протесту проти жорстокого застосування обов'язкового носіння чадри співробітниками служби безпеки в Ісламському університеті Азад у Тегерані", - наголосили в організації.

Правозахисники уточнили: до її звільнення "влада має захистити її від тортур та іншого жорстокого поводження, а також забезпечити доступ до родини та адвоката".

"Звинувачення в побитті та сексуальному насильстві проти неї під час арешту потребують незалежного та неупередженого розслідування. Винні мають бути притягнуті до відповідальності", - підсумували в Amnesty Iran.

Допис Amnesty Iran (скриншот: twitter.com/AmnestyIran)

Спеціальний доповідач ООН з питань прав людини в Ісламській Республіці Іран Май Сато заявила: "Я буду уважно стежити за цим інцидентом".

"Включно з реакцією влади", - уточнила вона у дописі в соцмережі Х.

Допис Сато (скриншот: x.com/drmaisato)