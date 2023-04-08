Іран посилює контроль за хіджабом: "порушниць" шукатимуть за допомогою камер

Влада Ірану почала встановлювати камери в громадських місцях, щоб розпізнавати та штрафувати жінок без хіджабу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC .

Поліція повідомила, що ідентифіковані жінки отримають повідомлення про наслідки відсутності хіджабу. За словами правоохоронців, це має запобігти "опору закону про носіння хіджабу".

Торік протести проти закону про хіджаб були викликані смертю під вартою поліції Махси Аміні, молодої курдської жінки, заарештованої за ймовірне порушення правил носіння хіджабу.

Після смерті пані Аміні все більше жінок скидають хустки, особливо у великих містах, навіть попри ризик арешту.

У заяві поліції, йдеться, що система використовуватиме так звані "розумні" камери та інші інструменти для ідентифікації та надсилання "документів і попереджувальних повідомлень порушникам закону про носіння хіджабу".

Відтоді, як Ісламська революція 1979 року запровадила суворе тлумачення релігійного закону, жінки за законом були зобов’язані покривати волосся хіджабом. Жінкам, які порушують закон, загрожує штраф або арешт.

Нагадаємо, в березня цього року в Ірані відновилися антиурядові протести.

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