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В Иране задержали студентку, которая разделась в знак протеста: что известно

Понедельник 04 ноября 2024 13:28
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В Иране задержали студентку, которая разделась в знак протеста: что известно В Иране задержали студентку, раздевшуюся в знак протеста (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

В субботу, 2 ноября, в столице Ирана - городе Тегеран - задержали студентку, которая сняла одежду в знак протеста против принуждения носить хиджаб.

РБК-Украина рассказывает, что об этом известно.

Содержание

Что известно о задержании студентки

Инцидент произошел в Исламском университете Азад в Тегеране. Одна из студенток разделась до нижнего белья возле учебного заведения - в знак протеста против строгого исламского дресс-кода.

В социальных сетях распространили видео, на котором можно увидеть, как девушка сидит на парапете возле университета в одном белье и с непокрытыми распущенными волосами.

К ней поговорить подходят два человека - женщина и мужчина, который в то же время разговаривает с кем-то по телефону.

После того как они отходят, девушка демонстративно прогуливается по тротуару посреди одетых по всем местным канонам женщин и мужчин.

Позже она выходит на проезжую часть дороги и двигается на встречу автомобилям, однако пройти далеко ей не удается.

Ее окружает группа мужчин, насильно сажает в машину и увозит в неизвестном направлении.

Согласно информации местного студенческого издания Amir Kabir Newsletter, студентка разделась после того, как бойцы иранской проправительственной полувоенной организации "Басидж" (Basij), которая состоит из добровольцев и выполняет функцию народной милиции, выдвинули ей претензии относительно "неправильного" ношения хиджаба и порвали ее одежду.

Тем временем государственное информационное агентство Fars, ссылаясь на очевидцев, сообщило, якобы студентка сняла одежду после того, как двое сотрудников службы безопасности "спокойно поговорили" с ней и предупредили о нарушении дресс-кода.

Директор по связям с общественностью университета Амир Маджоб рассказал, что служба безопасности учебного заведения вмешалась в ситуацию "после непристойного поступка одной из студенток" и доставила ее в полицейский участок.

Чиновник отметил, будто бы студентка находилась "под сильным психическим давлением" и "имела психическое расстройство". Он добавил, что задержанная является матерью двоих детей и развелась со своим мужем.

В заключение он выразил надежду, что репутация ее семьи не пострадает от "слухов" в сети.

Реакция общества и правозащитников

"Жизнь студентки, которая сняла одежду в знак протеста против нападения из-за принудительного хиджаба со стороны службы безопасности в университете в Иране, после похищения оказалась в серьезной опасности", - написал журналист Али Джаванмарди на своей странице в соцсети Х.

Он уточнил, что инцидент произошел в Университете науки и исследований Азад в Тегеране.

"В ответ на этот дерзкий поступок сотрудники службы безопасности университета жестоко избили молодую женщину, и, как сообщается, в результате она получила рану головы с сильным кровотечением. Затем ее жестоко задержали, посадили в машину и вывезли в неизвестное место. Ее судьба остается неизвестной", - рассказал Джаванмарди и обнародовал видео, на котором зафиксирован момент задержания.

На сложившуюся ситуацию отреагировали также в международном движении Amnesty International (Amnesty Iran), которое борется за прекращение нарушений прав человека.

"Власти Ирана должны немедленно и безоговорочно освободить студентку университета, которая была жестоко арестована 2 ноября после того, как сняла свою одежду в знак протеста против жестокого применения обязательного ношения чадры сотрудниками службы безопасности в Исламском университете Азад в Тегеране", - отметили в организации.

Правозащитники уточнили: до ее освобождения "власть должна защитить ее от пыток и иного жестокого обращения, а также обеспечить доступ к семье и адвокату".

"Обвинения в избиении и сексуальном насилии против нее во время ареста нуждаются в независимом и беспристрастном расследовании. Виновные должны быть привлечены к ответственности", - подытожили в Amnesty Iran.

В Иране задержали студентку, которая разделась в знак протеста: что известно

Пост Amnesty Iran (скриншот: twitter.com/AmnestyIran)

Специальный докладчик ООН по правам человека в Исламской Республике Иран Май Сато заявила: "Я буду внимательно следить за этим инцидентом".

"Включая реакцию власти", - уточнила она в сообщении в соцсети Х.

В Иране задержали студентку, которая разделась в знак протеста: что известно

Пост Сато (скриншот: x.com/drmaisato)

Напомним, ношение в Иране хиджаба (или как его там еще называют - "чадра") в общественных местах является обязательным для женщин согласно исламскому дресс-коду, введенному после Исламской революции 1979 года.

Такие требования регулируются религиозными и государственными органами, а их исполнение строго контролируется так называемой полицией морали страны.

Подвергнуть иранских женщин суровому наказанию могут даже при незначительных нарушениях.

Читайте также, как в Иране зарисовывали могильные фото женщин без хиджабов.

При подготовке материала были использованы следующие источники: страницы Amnesty Iran, Babak Taghvaee - The Crisis Watch, Ali Javanmardi и Mai Sato в соцсети Х, YouTube-канал "Euronews", CNN.

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