В Ірані заперечують плани з будівництва заводу з виробництва безпілотників у Росії

"На жаль, країни, які є найбільшими експортерами зброї та військової техніки на одну із сторін війни (в Україні, - ред.), хочуть ввести в оману світову громадську думку, поширюючи фальшиві новини", - сказав він, відповідаючи на відповідне питання.

За його словами, нібито Іран навіть не має на увазі такого плану, а підхід Тегерана полягає в тому, щоб "спонукати сторони шукати політичне рішення", а також закликати міжнародну спільноту допомогти сформувати політичне рішення, щоб "покласти край війні".

Як повідомлялося, раніше видання The Wall Street Journal повідомило, що Москва і Тегеран просуваються в реалізації планів з будівництва заводу з виробництва іранських безпілотників у Росії. На ньому планують виготовляти щонайменше 6 тисяч безпілотників для війни в Україні.

Крім того, відомо, що Росія надала Ірану озброєння, яке окупанти захопили на полі бою в Україні. Тегеран має зайнятися його реконструкцією.