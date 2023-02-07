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В Иране отрицают планы по строительству завода по производству беспилотников в России

Фото: в Иране отрицают планы по строительству завода по производству беспилотников в РФ (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Иран и Россия не планируют строить совместный завод по производству беспилотников. Информация о строительстве завода якобы "сфабрикована и является частью заговора Запада, чтобы скрыть свою вину в войне в Украине".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление официального представителя МИД Ирана Насера Канани Чафи в комментарии агентству новостей Mehr.

"К сожалению, страны, которые являются крупнейшими экспортерами оружия и военной техники на одну из сторон войны (в Украине, - ред.), хотят ввести в заблуждение мировое общественное мнение, распространяя фальшивые новости", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, якобы Иран даже не имеет в виду такого плана, а подход Тегерана заключается в том, чтобы "побудить стороны искать политическое решение", а также призвать международное сообщество помочь сформировать политическое решение, чтобы "положить конец войне".

Как сообщалось, ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что Москва и Тегеран продвигаются в реализации планов по строительству завода по производству иранских беспилотников в России. На нем планируют производить по меньшей мере 6 тысяч беспилотников для войны на Украине.

Кроме того, известно, что Россия предоставила Ирану вооружение, которое оккупанты захватили на поле боя в Украине. Тегеран должен заняться его реконструкцией.

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