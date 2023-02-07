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В Ірані заперечують плани з будівництва заводу з виробництва безпілотників у Росії

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Іран, Вівторок 07 лютого 2023 15:06
В Ірані заперечують плани з будівництва заводу з виробництва безпілотників у Росії Фото: в Ірані заперечують плани з будівництва заводу з виробництва безпілотників у РФ (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Іран та Росія не планують будувати спільний завод із виробництва безпілотників. Інформація про будівництво заводу нібито "сфабрикована та є частиною змови Заходу, щоб приховати свою провину у війні в Україні".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву офіційного представника МЗС ісламської республіки Насера Канані Чафі у коментарі агентству новин Mehr.

"На жаль, країни, які є найбільшими експортерами зброї та військової техніки на одну із сторін війни (в Україні, - ред.), хочуть ввести в оману світову громадську думку, поширюючи фальшиві новини", - сказав він, відповідаючи на відповідне питання.

За його словами, нібито Іран навіть не має на увазі такого плану, а підхід Тегерана полягає в тому, щоб "спонукати сторони шукати політичне рішення", а також закликати міжнародну спільноту допомогти сформувати політичне рішення, щоб "покласти край війні".

Як повідомлялося, раніше видання The Wall Street Journal повідомило, що Москва і Тегеран просуваються в реалізації планів з будівництва заводу з виробництва іранських безпілотників у Росії. На ньому планують виготовляти щонайменше 6 тисяч безпілотників для війни в Україні.

Крім того, відомо, що Росія надала Ірану озброєння, яке окупанти захопили на полі бою в Україні. Тегеран має зайнятися його реконструкцією.

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