ua ru
Вт, 07 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Иране отрицают планы по строительству завода по производству беспилотников в России

Новина українською →
Иран, Вторник 07 февраля 2023 15:06
В Иране отрицают планы по строительству завода по производству беспилотников в России Фото: в Иране отрицают планы по строительству завода по производству беспилотников в РФ (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Иран и Россия не планируют строить совместный завод по производству беспилотников. Информация о строительстве завода якобы "сфабрикована и является частью заговора Запада, чтобы скрыть свою вину в войне в Украине".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление официального представителя МИД Ирана Насера Канани Чафи в комментарии агентству новостей Mehr.

"К сожалению, страны, которые являются крупнейшими экспортерами оружия и военной техники на одну из сторон войны (в Украине, - ред.), хотят ввести в заблуждение мировое общественное мнение, распространяя фальшивые новости", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, якобы Иран даже не имеет в виду такого плана, а подход Тегерана заключается в том, чтобы "побудить стороны искать политическое решение", а также призвать международное сообщество помочь сформировать политическое решение, чтобы "положить конец войне".

Как сообщалось, ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что Москва и Тегеран продвигаются в реализации планов по строительству завода по производству иранских беспилотников в России. На нем планируют производить по меньшей мере 6 тысяч беспилотников для войны на Украине.

Кроме того, известно, что Россия предоставила Ирану вооружение, которое оккупанты захватили на поле боя в Украине. Тегеран должен заняться его реконструкцией.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Иран
NEWS
Военное положение и мобилизацию в Украине продлили еще на три месяца
Военное положение и мобилизацию в Украине продлили еще на три месяца
DAILY
Запрет на бензин и дизель. Как новые санкции Запада ударят по России
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Запрет на бензин и дизель. Как новые санкции Запада ударят по России