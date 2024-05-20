В Ірані вже 9 годин шукають вертоліт з президентом: Туреччина відправила на допомогу Bayraktar

За состанньою інформацією іранського агентства, яке посилається на слова командувача Корпусу вартових Ісламської революції в провінції Східний Азербайджан, з місця катастрофи був отриманий сигнал з вертольота та мобільного телефону одного з членів екіпажу.

Військові прямують до точного місця аварії.

Суворі погодні умови та сильний туман ускладнюють пошуки місця катастрофи, участь у яких беруть 65 рятувальних загонів.

Колумніст американського журналу Atlantic стверджує з посиланням на близьке до адміністрації Раїсі джерело, що президент Ірану загинув. Офіційного підтвердження цій інформації поки немає.

Іран запросив у Туреччини пошуково-рятувальний гелікоптер нічного бачення. Анкара направила на пошуки президента Ірану 32 альпіністів-рятувальників і 6 транспортних засобів, в тому числі один БПЛА Akıncı і один вертоліт типу Cougar з можливістю нічного бачення.

Падіння гелікоптера