В Иране уже 9 часов ищут вертолет с президентом: Турция отправила на помощь Bayraktar

По последней информации иранского агентства, ссылающегося на слова командующего Корпуса стражей Исламской революции в провинции Восточный Азербайджан, с места крушения был получен сигнал с вертолета и мобильного телефона одного из членов экипажа.

Военные направляются к точному месту аварии.

Плохие погодные условия и сильный туман усложняют поиски места крушения, участие в которых принимают 65 спасательных отрядов.

Колумнист американского журнала Atlantic утверждает со ссылкой на близкий к администрации Раиси источник, что президент Ирана погиб. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Иран попросил у Турции поисково-спасательный вертолет ночного видения. Анкара направила на поиски президента Ирана 32 альпиниста-спасателя и 6 транспортных средств, в том числе один БПЛА Akıncı и один вертолет типа Cougar с возможностью ночного видения.

Падение вертолета