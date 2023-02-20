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В Ірані виявили близьке за концентрацією до збройного збагачення урану, - Bloomberg

Новость на русском →
Понеділок 20 лютого 2023 01:18
В Ірані виявили близьке за концентрацією до збройного збагачення урану, - Bloomberg Фото: В Ірані виявили близьке за концентрацією до збройного збагачення урану (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Інспектори Міжнародного агентства з ядерної енергії зафіксували в Ірані близький за концентрацією до збройного збагачений уран.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

"МАГАТЕ намагається встановити, яким чином Іран накопичив збагачений до 84% уран. Цей рівень всього на 6% нижчий за необхідний для ядерної зброї”, - пише агентство.

Зазначається, що раніше Іран запевняв про налаштування свого обладнання для збагачення урану до 60% рівня.

"Інспекторам належить з'ясувати, чи Іран виготовив цей уран навмисно, чи його висока концентрація була випадковим накопичення в мережі труб, які сполучають сотні центрифуг, використовуваних для відділення ізотопів", - пояснюють журналісти.

Водночас вказують, що вже вдруге цього місяця було виявлено підозрілу діяльність зі збагачення.

"Навіть якщо виявлений уран випадково накопичився через складнощі використання послідовних центрифуг, це все одно привертає увагу до небезпек рішення Ірану виробляти високозбагачений уран", - додає Blomberg.

Нагадаємо, МАГАТЕ заявило, що Іран продовжує збільшувати свої запаси високозбагаченого урану, що може стати ще одним кроком до створення ядерної зброї.

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Іран МАГАТЭ Ядерна зброя
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