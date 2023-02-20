В Иране обнаружили близкое по концентрации к вооруженному обогащение урана, - Bloomberg

Инспекторы Международного агентства по ядерной энергии зафиксировали в Иране близкий по концентрации к вооруженному обогащенный уран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

"МАГАТЭ пытается установить, каким образом Иран накопил обогащенный до 84% уран. Этот уровень всего на 6% ниже необходимого для ядерного оружия", - пишет агентство.

Ранее Иран заверял о настройке своего оборудования для обогащения урана до 60% уровня.

"Инспекторам предстоит выяснить, изготовил ли Иран этот уран намеренно, или же его высокая концентрация была случайным накоплением в сети труб, соединяющих сотни центрифуг, используемых для отделения изотопов", - объясняют журналисты.

В то же время указывают, что уже второй раз в этом месяце была обнаружена подозрительная деятельность по обогащению.

"Даже если обнаруженный уран случайно накопился из-за сложностей использования последовательных центрифуг, это все равно привлекает внимание к опасностям решения Ирана производить высокообогащенный уран", - добавляет Blomberg.