В Ірані відреагували на намір Трампа підписати нову ядерну угоду

Так, виступаючи на церемонії, Аракчі підкреслив необхідність чіткого розуміння поточного геополітичного ландшафту.

"Несправедливі санкції, накладені на наш народ, є основною перешкодою для економічного розвитку Ірану", - констатував глава МЗС.

Міністр закордонних справ назвав дві важливі стратегії для вирішення цих санкцій, включаючи переговори та взаємодію з міжнародними партнерами для їх скасування та нейтралізацію їхнього впливу шляхом самозабезпечення та внутрішніх ініціатив, які він вважає вищим пріоритетом.

Аракчі підкреслив, що Іран "повинен розчарувати сторони санкцій, назвавши нейтралізацію санкцій національним обов'язком". Він зазначив, що для зняття санкцій потрібні переговори, але не політика максимального тиску.

"Переговори з позиції слабкості - це не справжні переговори - це капітуляція. Ми ніколи не будемо вести переговори в таких умовах", - підкреслив він.

Він підтвердив, що Іран ніколи не відмовлявся від переговорів, але досвід попередньої угоди довів, що США не можна довіряти, додавши, що Іран не буде вести переговори з країною, яка вводить нові санкції, сидячи за столом переговорів.