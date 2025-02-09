В Ірані відреагували на намір Трампа підписати нову ядерну угоду

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив, що Іран не допустить повторення невиконання США попередньої угоди JCPOA. Переговори "слід вести мудро".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Mehr News.
Так, виступаючи на церемонії, Аракчі підкреслив необхідність чіткого розуміння поточного геополітичного ландшафту.
"Несправедливі санкції, накладені на наш народ, є основною перешкодою для економічного розвитку Ірану", - констатував глава МЗС.
Міністр закордонних справ назвав дві важливі стратегії для вирішення цих санкцій, включаючи переговори та взаємодію з міжнародними партнерами для їх скасування та нейтралізацію їхнього впливу шляхом самозабезпечення та внутрішніх ініціатив, які він вважає вищим пріоритетом.
Аракчі підкреслив, що Іран "повинен розчарувати сторони санкцій, назвавши нейтралізацію санкцій національним обов'язком". Він зазначив, що для зняття санкцій потрібні переговори, але не політика максимального тиску.
"Переговори з позиції слабкості - це не справжні переговори - це капітуляція. Ми ніколи не будемо вести переговори в таких умовах", - підкреслив він.
Він підтвердив, що Іран ніколи не відмовлявся від переговорів, але досвід попередньої угоди довів, що США не можна довіряти, додавши, що Іран не буде вести переговори з країною, яка вводить нові санкції, сидячи за столом переговорів.
До цього повідомлялось, що президент США Дональд Трамп хоче підписати нову ядерну угоду з Іраном. Такий договір країни вже підписували в 2015 році, але Трамп вивів США з нього в 2018 році.
Крім того, буквально 9 лютого РБК-Україна Трамп заявив про бажання укласти з Іраном угоду щодо неядерного озброєння. Він воліє вирішити це дипломатичним шляхом замість можливого ведення бойових дій та бомбардування країни.
Нагадаємо, Спільний всеосяжний план дій (JCPOA) - ядерна угода, підписана у Відні 14 липня 2015 року між Іраном, групою 5+1 (п'ятьма постійними членами Ради Безпеки ООН: США, Росією, Китаєм, Францією, Великою Британією, а також Німеччиною) та ЄС щодо ядерної програми Ірану.
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