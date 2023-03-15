В Ірані відновилися антиурядові протести

Молодіжні гурти закликали з кінця лютого до трьох нічних протестів, зокрема до фестивалю вогню Charshanbeh Souri у вівторок. У своїх повідомленнях у соціальних мережах "Об'єднана молодь Ірану", альянс різних груп "сусідської молоді" з усієї країни, закликала всіх сформувати групи та вийти на вулиці на знак протесту.

У своїй заяві група пообіцяла перетворити фестиваль вогню на "символ" боротьби з "репресивним та злочинним режимом" та "реакційною ісламською культурою".

Невеликі групи протестувальників вийшли на акції у кількох містах у понеділок після заклику до трьох нічних протестів, включаючи святкування давнього фестивалю вогню у вівторок.

На кадрах із соцмереж видно учасники акцій у деяких районах столиці Тегерана, Мешхеда, Казвіна та Малайєра. Групи молодих людей марширували та скандували заклики до повалення режиму.

На деяких відео показані сміттєві баки, що горять, і автомобільні шини на вулицях, а також як протестувальники кидали запалені предмети в урядові будівлі та банки.

Нагадаємо, що з кінця вересня 2022 року в Ірані відбувалися протести. Вони були спровоковані тим, що 22-річна Махса Аміні загинула після затримання поліцією моралі за "неправильне носіння хіджабу".

За даними іранської влади, під час протестів загинули близько 200 людей. Але правозахисники стверджують, що в країні вбили щонайменше 469 протестувальників, у тому числі 64 неповнолітніх.