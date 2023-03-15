В Иране возобновились антиправительственные протесты

Молодежные группы призывали с конца февраля к трем ночным протестам, в том числе к фестивалю огня Charshanbeh Souri во вторник. В своих сообщениях в социальных сетях "Объединенная молодежь Ирана", альянс различных групп "соседской молодежи" со всей страны, призвала всех сформировать группы и выйти на улицы в знак протеста.

В своем заявлении группа пообещала превратить фестиваль огня в "символ" борьбы с "репрессивным и преступным режимом" и "реакционной исламской культурой".

Небольшие группы протестующих вышли на акции в нескольких городах в понедельник после призыва к трем ночным протестам, включая празднование древнего фестиваля огня во вторник.

На кадрах из соцсетей видны участники акций в некоторых районах столицы Тегерана, Мешхеда, Казвина и Малайера. Группы молодых людей маршировали и скандировали призывы к свержению режима.

На некоторых видео показаны горящие мусорные баки и автомобильные шины на улицах, а также как протестующие бросали зажженные предметы в правительственные здания и банки.

Напомним, что с конца сентября 2022 года в Иране происходили протесты. Они были спровоцированы тем, что 22-летняя Махса Амини погибла после задержания "полицией морали" за "неправильное ношение хиджаба".

По данным иранских властей, во время протестов погибли около 200 человек. Но правозащитники утверждают, что в стране убили не менее 469 протестующих, в том числе 64 несовершеннолетних.