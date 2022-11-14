В Ірані ухвалили перший смертний вирок учаснику протестів

Суд у Тегерані засудив до страти одного з учасників протестів, які почалися в країні після смерті 22-річної Махси Аміні. Це покарання стало першим подібним вироком, ухваленим учасникам демонстрацій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.
Деталі, які дозволяють визначити особу чи стать засудженого, на порталі не наводяться, але зазначається, що він був визнаний винним у підпалі урядової будівлі, порушенні громадського порядку, а також "створенні загрози національній безпеці". Крім того, його звинуватили в "корупції" та "мохаребі" - "війні проти Бога".
Останнє кваліфікується іранським законодавством як особливо тяжкий злочин і може каратися стратою навіть без супутніх звинувачень.
Водночас на іншому засіданні суду в Тегерані до різних термінів позбавлення волі було засуджено ще п'ятьох протестувальників - їх звинувачували в "змові з метою скоєння злочинів проти національної безпеки" та "порушенні громадського порядку".
Підсудних засудили до строків від п'яти до десяти років ув'язнення, вони мають право подати апеляцію.
Іран охопили масштабні протести після смерті дівчини, яка була затримана поліцією за неправильне носіння хіджабу. Під час акцій, як повідомляють місцеві ЗМІ, загинуло 318 осіб, у тому числі 49 неповнолітніх.
При цьому верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї звинуватив США та Ізраїль в організації протестів.
Демонстрації у цій країні продовжуються донині. Вони проходять у багатьох містах, від Тегерану до центрального міста Єзд.