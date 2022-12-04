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В Ірані стратили чотирьох чоловіків, засуджених за співпрацю з Ізраїлем

Фото: в Ірані стратили чотирьох чоловіків, засуджених за співпрацю з Ізраїлем (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В Ірані в неділю стратили чотирьох чоловіків, які були засуджені за "співпрацю" з ізраїльською розвідкою Моссад.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Тегеран нещодавно звинуватив ізраїльські та західні спецслужби у плануванні громадянської війни в Ірані, де зараз проходять найдовші з часів Ісламської революції 1979 антиурядові протести.

За повідомленням місцевих ЗМІ, Верховний суд країни залишив чинним смертний вирок, винесений чотирьом чоловікам "за співпрацю зі спецслужбами сіоністського режиму та викрадення людей". Ще трьох людей було засуджено до тюремного ув'язнення терміном від п'яти до десяти років "за злочини проти національної безпеки".

Затриманих було заарештовано у червні - до нинішніх заворушень, що охопили країну.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Ірані оголосили про відміну "поліції вдач", діяльність якої призвела до смерті жінки за "неправильне носіння хіджабу". І масштабне протести, що спровокувало в країні.

Як відомо, масові протести в країні продовжуються з кінця вересня цього року. Акції відбуваються по всій країні.

За даними іранської влади під час протестів загинули близько 200 людей. Але правозахисники стверджують, що кажуть країні вбили щонайменше 469 протестувальників, у тому числі 64 неповнолітні. Понад 18 тисяч протестувальників затримали.

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Іран