В Ірані стався вибух: є загиблий та постраждалі
У неділю, 10 березня, у столиці Ірану Тегерані стався вибух на вибухотехнічному цеху. Щонайменше одна людина загинула, ще 11, у тому числі двоє пожежників, отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Iranian Students' News Agency.
Інцидент трапився поблизу головного базару столиці Ірану в майстерні вибухівки. Вогнеборці негайно прибули на місце події, сказав речник пожежної служби Тегерана.
Він додав, що внаслідок вибуху та пожежі частково обвалився старий двоповерховий житловий будинок і пошкоджено сусідній. Ймовірною причиною стала детонація великої кількості саморобних фейєрверків.
За словами голови організації екстреної медичної допомоги Тегерана Мохаммада Есмаїла, одна людина загинула, ще 11 поранено, двоє з яких перебувають у критичному стані.
Нещасні випадки, пов'язані з фейєрверками, частіше трапляються в Ірані напередодні традиційного Фестивалю вогню, який жителі країни відзначають останньої середи перед іранським Новим роком, який у цьому році припадає на 20 березня.
Нагадаємо, Іран скоротив запаси ядерних матеріалів, близьких до збройового класу, навіть продовжуючи розширювати свою ядерну програму. Цей несподіваний крок може сприяти зниженню напруги у відносинах зі Сполученими Штатами.
Рішення Ірану скоротити запаси 60-відсоткового урану протягом останніх 3,5 місяців шляхом навмисного розведення матеріалу з низькосортним 2-відсотковим матеріалом, стало першим випадком, коли Міжнародне агентство з атомної енергії повідомило про щоквартальне скорочення запасів високозбагаченого урану в Тегерані відтоді, як Іран почав виробляти 60-відсотковий матеріал у 2021 році.
Крім того, Іран відреагував на чутки про постачання Росії балістичних ракет. Так, постійне представництво Ісламської Республіки Іран при ООН заперечило постачання до Росії балістичних ракет, а такі повідомлення західної преси вони назвали "необґрунтованими".
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