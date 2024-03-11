Фото: в Ірані стався вибух: є загиблий та постраждалі (t.me dsns_telegram)

У неділю, 10 березня, у столиці Ірану Тегерані стався вибух на вибухотехнічному цеху. Щонайменше одна людина загинула, ще 11, у тому числі двоє пожежників, отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Iranian Students' News Agency.

Інцидент трапився поблизу головного базару столиці Ірану в майстерні вибухівки. Вогнеборці негайно прибули на місце події, сказав речник пожежної служби Тегерана. Він додав, що внаслідок вибуху та пожежі частково обвалився старий двоповерховий житловий будинок і пошкоджено сусідній. Ймовірною причиною стала детонація великої кількості саморобних фейєрверків. За словами голови організації екстреної медичної допомоги Тегерана Мохаммада Есмаїла, одна людина загинула, ще 11 поранено, двоє з яких перебувають у критичному стані. Нещасні випадки, пов'язані з фейєрверками, частіше трапляються в Ірані напередодні традиційного Фестивалю вогню, який жителі країни відзначають останньої середи перед іранським Новим роком, який у цьому році припадає на 20 березня.