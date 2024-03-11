Фото: в Иране произошел взрыв: есть погибший и пострадавшие (t.me dsns_telegram)

В воскресенье, 10 марта, в столице Ирана Тегеране произошел взрыв на взрывотехническом цехе. По меньшей мере, один человек погиб, еще 11, в том числе двое пожарных, получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Iranian Students' News Agency.

Инцидент произошел вблизи главного базара столицы Ирана в мастерской взрывчатки. Пожарные немедленно прибыли на место происшествия, сказал спикер пожарной службы Тегерана. Он добавил, что в результате взрыва и пожара частично обрушился старый двухэтажный жилой дом и поврежден соседний. Вероятной причиной стала детонация большого количества самодельных фейерверков. По словам председателя организации экстренной медицинской помощи Тегерана Мохаммада Эсмаила, один человек погиб, еще 11 ранены, двое из которых находятся в критическом состоянии. Несчастные случаи, связанные с фейерверками, чаще случаются в Иране накануне традиционного Фестиваля огня, который жители страны отмечают в последнюю среду перед иранским Новым годом, который в этом году приходится на 20 марта.